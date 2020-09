Covid: famiglia contagiata a Minturno: gravissimo il papà (Di martedì 1 settembre 2020) Occhi puntati sul territorio comunale di Minturno dove nella giornata di ieri sono stati registrati quattro casi in più, tra cui quello di una bimba di 11 mesi ricoverata all’ospedale di Palidoro. In gravissime condizioni il papà della piccola. I contagi non sono menzionati nel bollettino dell’Asl di Latina pubblicato ma saranno registrati in quello … L'articolo Covid: famiglia contagiata a Minturno: gravissimo il papà proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

