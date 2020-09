Covid e abusivismo: la ferma condanna della Cna Salerno (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presunto caso di una parrucchiera abusiva che avrebbe fatto da “untrice” per alcuni contagi registrati nel comune di Bellizzi, è stato occasione per la Cna di Salerno, l’associazione che rappresenta la categoria dei parrucchieri e delle estetiste, di ribadire la battaglia contro ogni forma di abusivismo nell’artigianato. Sergio Casola, vice presidente nazionale del settore per la Cna, ha lanciato, anche attraverso il microfono di Anteprima24, un appello al senso di responsabilità delle clienti. “L’abusivismo è un danno economico ma mai come in questo momento anche un attentato alla sicurezza non solo di chi ricorre a queste forme di attività, ma anche per tutti gli altri” ha detto il rappresentate degli artigiani e membro ... Leggi su anteprima24

