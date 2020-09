Covid-19, sindaco positivo: “Non sono stato in Sardegna, ma ho lavorato come medico” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – “Non sono stato in Sardegna o in altri posti ameni, non sono stato in discoteca o a feste danzanti; tutto il mese di agosto sono stato a lavorare come medico e come sindaco, usando sempre la mascherina, anche per strada, e facendo sempre attenzione”. Così il sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale, in un post su facebook, è tornato a parlare della sua positività al Covid-19, emersa qualche giorno fa dopo essere arrivato a casa della figlia in provincia di Milano, dove sta passando la quarantena; un modo per chiarire i contorni della vicenda che lo ha riguardato. “Per chi pensa ... Leggi su anteprima24

