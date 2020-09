Covid-19, significativo calo dei positivi in Campania nella giornata odierna (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa 80 positivi in meno rispetto alla giornata di ieri. E’ il dato odierno fornito dall’Unità di crisi della Regione Campania sull’andamento della diffusione del virus Covid-19. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 102 (*) Tamponi del giorno: 5.837 Totale positivi: 7.168 Totale tamponi: 425.098 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 446 Guariti del giorno: 18 Totale guariti: 4.430 (di cui 4.425 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne ... Leggi su anteprima24

