Covid-19: sacerdote in gravi condizioni dopo rientro dall’Albania (Di martedì 1 settembre 2020) Un sacerdote fiorentino è ora ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Prato. L’uomo, 54 anni, ha manifestato i primi sintomi dopo il rientro da un viaggio in Albania. gravi le condizioni per il sacerdote fiorentino di 54 anni risultato positivo al Covid-19 e ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santo Stefano di Prato. L’uomo … L'articolo Covid-19: sacerdote in gravi condizioni dopo rientro dall’Albania proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rep_firenze : Covid-19: sacerdote in gravi condizioni a Prato dopo il rientro dall'Albania [aggiornamento delle 10:29] - rep_firenze : Covid-19: sacerdote in gravi condizioni a Prato dopo il rientro dall'Albania [aggiornamento delle 10:24] - cesarebrogi1 : Covid-19: sacerdote in gravi condizioni a Prato dopo il rientro dall'Albania -