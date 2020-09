Covid 19 in Campania: Fino al 10 settembre obbligo tampone per rientri dall’estero e Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) Covid 19 in Campania: Si consiglia di non andare personalmente presso gli ospedali ma aspettare la risposta delle Asl e prendere appuntamento per il tampone. Prorogata Fino al 10 settembre l’ordinanza con al quale la Regione Campania dispone l’obbligo di sott.porsi a tampone per i cittadini campani che rientrano dall’estero con l’aggiunta della Sardegna. La … Leggi su 2anews

Lacasespoglia : RT @Dorasu66: Che bello sarebbe stato se il guaio con il covid avesse permesso di ragionare sul migliorarla la scuola! Solo una scuola su 3… - katun79 : RT @Dorasu66: Che bello sarebbe stato se il guaio con il covid avesse permesso di ragionare sul migliorarla la scuola! Solo una scuola su 3… - Dorasu66 : Che bello sarebbe stato se il guaio con il covid avesse permesso di ragionare sul migliorarla la scuola! Solo una s… - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: Napoli, centinaia di prof in fila per il test Covid: 'La scuola in Campania non è organizzata' - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Napoli, centinaia di prof in fila per il test Covid: 'La scuola in Campania non è organizzata' -