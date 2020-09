Covid-19: Il Pil dell’India subisce il crollo peggiore degli ultimi 25 anni (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo i primi dati ufficiali, l’economia dell’India ha subito danni enormi a causa della pandemia di Covid-19. Il Pil del Paese ha registrato un crollo del 23,9% nel trimestre che si è concluso a fine giugno, il peggiore dal 1996, quando sono iniziate le statistiche ufficiali. Mentre i casi di Covid-19 continuano a salire con record giornalieri di 78,000 contagi, il lungo lockdown e la crisi economica globale hanno contribuito a rallentare la crescita economica della tigre asiatica, causando anche una perdita incalcolabile di posti di lavoro. Diversi esperti temono che il colosso sia entrato in recessione, un dato, che se confermato dai numeri del prossimo trimestre, potrebbe avere un impatto disastroso sull’economia globale. LEGGI ANCHE >Continua l’impennata di ... Leggi su giornalettismo

