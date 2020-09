Covid-19, allarme nel capoluogo: sei nuovi casi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Registra sette nuovi casi positivi il bollettino del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno. Sei di questi sono residenti nel comune capoluogo. Non si conoscono ulteriori dettagli a parte che sono positivi isolati, non riconducibili cioè ad un gruppo o a una situazione. Si tratta cioè di casi di contagio emersi a seguito di tracciamento dei contatti di positivi precedenti. L’altro caso è a Baronissi: il quinto in città. È una giovane che ha avuto contatti con coetanei provenienti da vacanze in Sardegna. La ragazza è da sola a casa in isolamento, sta bene ed è asintomatica, i familiari vivono altrove, come confermato dal sindaco Gianfranco Valiante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Per il Covid-19 sono stati persi in Valle d'Aosta 450 milioni di euro, circa 3.500 euro a testa a fronte di una media nazionale di 1.900 euro. E' quanto dichiara ConfCommercio Valle d'Aosta a ...

Papa Francesco: si rispettino pianeta e poveri, ridurre emissioni e cancellare debito

Oggi in Vaticano si celebra la giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato. Papa Francesco ha toccato diversi temi che riguardano la salute del nostro Pianeta e del nostro Spirito alla luce ...

