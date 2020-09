Così la pandemia ha cambiato il mondo dell’informazione (Di martedì 1 settembre 2020) Qual è stato l’impatto della pandemia Covid-19 sul mondo del giornalismo? Se lo sono chiesti i ricercatori del progetto Media for Democracy Monitor 2020, condotto nell’ambito delle attività dell’Euromedia Research Group in diciassette paesi del mondo nel primo semestre 2020. Le considerazioni più evidenti riguardano il livello di credito e fiducia che il giornalismo ha guadagnato tra i cittadini durante i mesi della pandemia, Durante la crisi pandemica, le persone hanno tendenzialmente riconosciuto e premiato le informazioni affidabili. Se da un lato però si è assistito a una rinnovata fiducia nel mondo dei media, il modello di business basato sulla pubblicità è crollato, con conseguenze devastanti. La crisi del modello basato sulla ... Leggi su tpi

