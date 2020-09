Coronavirus: von der Leyen, accordo con CureVac per vaccino (Di martedì 1 settembre 2020) BRUXELLES - La Commissione europea ha concluso le trattative con la società CureVac e presto siglerà con questa azienda un accordo sul vaccino contro il Coronavirus. Lo scrive su Twitter la presidente ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus von Coronavirus: von der Leyen, accordo con CureVac per vaccino Il Messaggero Parlamento Ue: sede color oro per sensibilizzare sul cancro infantile. 35mila bambini malati ogni anno. Piano europeo contro i tumori

Il cancro infantile è una delle sfide sanitarie che – messa in ombra dalla pandemia Covid-19 – in questi giorni viene riportata al centro dell’attenzione con la campagna mondiale “settembre d’oro”: da ...

Coronavirus: von der Leyen, accordo con CureVac per vaccino

BRUXELLES - La Commissione europea ha concluso le trattative con la società CureVac e presto siglerà con questa azienda un accordo sul vaccino contro il coronavirus. Lo scrive su Twitter la presidente ...

