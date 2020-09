Coronavirus, ultime notizie – Il Brasile sfiora i 4 mln di casi. Oms: «Il 90% dei Paesi ha interrotto servizi sanitari essenziali». Roma, 181 positivi asintomatici dai test in aeroporto (Di martedì 1 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, stabile l’aumento dei contagi (+978) anche se crescono i tamponi. 8 i morti, 13 nuovi ricoveri in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile (1° settembre)Coronavirus in Lombardia, aumentano i nuovi positivi (+242) e i ricoveri, con più tamponi. A Milano quasi la metà dei casi accertati nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Regione Lombardia (1° settembre)Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ... Leggi su open.online

