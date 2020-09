Coronavirus, stabile l’aumento dei contagi (+978) anche se crescono i tamponi. 8 i morti, 13 nuovi ricoveri in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1 settembre)Il bollettino del 1° settembre Continuano a diminuire i casi giornalieri di Coronavirus: dopo il calo di ieri (996 contagi con 58.518 tamponi), le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 978. Il dato arriva a fronte di un incremento considerevole nel numero di tamponi processati: oggi, 1° settembre, sono stati inseriti nel bollettino della Protezione civile i dati relativi a 81.050 test. I casi totali individuati nel Paese dall’inizio dell’epidemia sono 270.189, mentre i test processati complessivamente hanno raggiunto la cifra di 8.725.909. Si registrano 8 nuove vittime in Italia (ieri erano 6): il totale dei morti ... Leggi su open.online

napam_51 : RT @napam_51: IL FAMOSO AFFETTO STABILE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS ...?? - bertosabino : RT @carlasignorile: #Coronavirus, stabile il numero di nuovi casi in #Italia: +978 nelle ultime 24 ore (ieri +996). Le vittime 8 (ieri 6)… - Ansa_ER : Coronavirus: 99 casi e nessun morto in Emilia-Romagna. Resta stabile in regione il numero dei ricoverati #ANSA - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, stabile il numero di nuovi casi in #Italia: +978 nelle ultime 24 ore (ieri +996). Le vittime 8 (ieri 6)… - carlasignorile : #Coronavirus, stabile il numero di nuovi casi in #Italia: +978 nelle ultime 24 ore (ieri +996). Le vittime 8 (ieri… -