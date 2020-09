Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo paura di mettere obblighi, ma penso che dobbiamo anche fidarci di più dei cittadini. Il messaggio che dà lo Stato quando decide di non porre un obbligo se non c'è assoluta necessità vuol dire questo”. Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, a “Stasera Italia” su Retequattro. “Io mi fido degli insegnanti, credo siano un valore – ha proseguito – ed è per questo che non rendiamo obbligatori i test”. (ITALPRESS). Leggi su iltempo

rtl1025 : ?? Domani alle 9.30 è prevista nell'Aula della Camera una informativa urgente del ministro della #Sanità Roberto… - PulitiElena : RT @fanpage: Speranza avverte: “Siamo fuori dalla tempesta ma il virus non è scomparso” - fanpage : Speranza avverte: “Siamo fuori dalla tempesta ma il virus non è scomparso” - 2tredici : @ElleBiDue @fdragoni La #Gentili è dall'inizio della trasmissione che cerca consenso alla sua idea di imporre obbli… - nadiya_speranza : NWO creato fake notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza "Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori" La Sicilia Coronavirus, Speranza “Mi fido degli insegnanti, no test obbligatori”

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo paura di mettere obblighi, ma penso che dobbiamo anche fidarci di più dei cittadini. Il messaggio che dà lo Stato quando decide di non porre un obbligo se non c’è assol ...

Il Festival di Venezia in bianco e nero

Domani inizierà il 77esimo Festival di Venezia, uno dei più importanti concorsi cinematografici al mondo, nonché il più antico nella storia del cinema. Dopo mesi di eventi cancellati per via della pan ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo paura di mettere obblighi, ma penso che dobbiamo anche fidarci di più dei cittadini. Il messaggio che dà lo Stato quando decide di non porre un obbligo se non c’è assol ...Domani inizierà il 77esimo Festival di Venezia, uno dei più importanti concorsi cinematografici al mondo, nonché il più antico nella storia del cinema. Dopo mesi di eventi cancellati per via della pan ...