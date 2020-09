Coronavirus, Silvestri e Burioni sulla terapia al plasma: “Nessuna azione miracolosa, efficacia ancora da confermare” (Di martedì 1 settembre 2020) Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un articolo pubblicato sul sito ‘MedicalFacts’, fondato da Burioni, analizzano i risultati dello studio osservazionale sull’uso del plasma convalescente come terapia dei casi severi di Covid-19, condotta negli Stati Uniti sotto la direzione di Arturo Casadevall e diffusa su ‘MedRxiv’. L’efficacia clinica del trattamento, “pur presente, non è tuttavia drammatica. Questo per ribadire a chi parlava di terapia miracolosa che i miracoli avvengono solo in contesti diversi da quello scientifico”, evidenziano i due ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Silvestri Coronavirus, Silvestri e Burioni sulla terapia al plasma: “Nessuna azione miracolosa, efficacia ancora d ... Meteo Web Cerveteri, il sold-out di Max Giusti chiude l’Estate Caerite 2020

CERVETERI – “Risate, divertimento, due ore trascorse all’insegna della spensieratezza. Ha registrato il sold-out ieri sera al Parco della Legnara lo spettacolo di Max Giusti, comico, attore e condutto ...

Il Mariano torna a sudare ma con la rosa rinnovata

Marco Silvestri / GORIZIA Prenderà il via oggi la nuova stagione del Mariano calcio, che, salvo rinvii all’ultimo momento per le problematiche Covid-19, tornerà a sudare agli ordini del tecnico Paolo ...

