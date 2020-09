Coronavirus, Sileri: “Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno”. Bassetti: “Evitare di tamponare tutta Italia, quando avremo i positivi riblocchiamo il Paese?” (Di martedì 1 settembre 2020) “Sui tamponi si sta facendo sempre di più, il numero sta crescendo. Ma durante la stagione autunnale e invernale gireranno altri virus e sarà necessario avere una potenza di fuoco maggiore. Si può arrivare a 300mila test al giorno e forse qualcosa di più nelle prossime settimane, non serve oggi”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, durante un’intervista a Rai Radio 1. “Sui trasporti si può aumentare la capienza: se si rispettano le regole, si usano disinfettante per le mani e la mascherina, soprattutto per i tragitti che non sono lunghi il rischio è basso. Sui trasporti si è detto anche troppo: distanza, mascherina e lavaggio mani sono più che sufficienti”, ha aggiunto. “Pochi download della app Immuni? ... Leggi su meteoweb.eu

