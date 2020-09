Coronavirus, Pregliasco: “Siamo sotto la soglia dei mille casi, non ci sono disastri dovuti alle vacanze” (Di martedì 1 settembre 2020) “Tutto sommato possiamo dire che la situazione in Italia sta tenendo. Abbiamo un andamento ondulante dei nuovi casi giornalieri: oggi siamo a quota 978 e dunque ancora al di sotto della soglia psicologica dei mille nuovi casi di Covid-19 al giorno. Una situazione che ci mostra come ancora non si vedono disastri collegati alle vacanze, e speriamo non si vedranno affatto“. E’ l’auspicio del virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che all’Adnkronos Salute sottolinea “l’importanza del tracciamento. I tamponi sono in aumento, e dobbiamo implementare la nostra capacità con la ripresa delle scuole, sistematizzando i procedimenti. E’ ... Leggi su meteoweb.eu

