Coronavirus, positivi con sintomi evidenti: la Sardegna non li ha fermati (Di mercoledì 2 settembre 2020) L?assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D?Amato, paragona i cluster della Costa Smeralda «al match Atalanta-Valencia» di febbraio, 45 mila spettatori assiepati sulle... Leggi su ilmessaggero

you_trend : ?? #Coronavirus, 01/09/20 • Attualmente positivi: 26.754 • Deceduti: 35.491 (+8, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 207.944… - you_trend : ?? #Coronavirus, 31 agosto 2020 • Attualmente positivi: 26.078 • Deceduti: 35.483 (+6, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : calcio, atalanta: 3 positivi al coronavirus - nicolalicci : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 01/09/20 • Attualmente positivi: 26.754 • Deceduti: 35.491 (+8, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 207.944 (+291, +… - Emma02478820 : RT @CesareSacchetti: Riconoscere i positivi al Covid dalla voce. Sarà semplice. Metteranno sotto controllo i cellulari dei dissidenti e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

la Repubblica

In Puglia oggi si registrano 41 nuovi casi di Coronavirus. È quanto emerge dal bollettino epidemiologico diffuso dalla regione: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3651 tamponi. Le positività so ...Trieste, 1 set - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 383 (11 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 12 sono ricoverati in altri r ...