Coronavirus nel mondo. L’Oms: “Si può rimanere positivi per settimane, ma contagiosi fino a 9 giorni” (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 25 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 847mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 1 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – L’Oms: “Si può rimanere positivi per settimane, ma contagiosi fino a 9 giorni” – “Una persona può risultare positiva al virus per molte settimane, ma questo non significa che sia contagiosa così a lungo. Il ... Leggi su tpi

fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - Agenzia_Ansa : Nel secondo trimestre del 2020 il Pil italiano è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente. Secondo l'Is… - fanpage : Ancora non ci siamo - alcinx : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU OLTRE 13 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 148 CASI DI QUESTI 75 SONO A ROMA E ZERO DEC… - ValentinaInLA : 700mila casi di #coronavirus in California e un mese, quello di agosto che registra un +18% nel numero di vittime -… -