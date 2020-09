Coronavirus nel Lazio, 125 nuovi casi (61 a Roma), ancora contagi di rientro. Ecco i dati di oggi (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 125 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 61 sono a Roma. ancora casi di rientro che sono circa il 48% e casi con link dalla Sardegna (il 40%). Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 30 nuovi casi. Di questi, 18 sono casi di rientro: 16 con link dalla Sardegna e 2 dal Marocco. Tre casi sono un cluster familiare con indagine epidemiologica in corso; Asl Roma 2: 22 nuovi casi. Tra questi, 15 sono di rientro: 12 con link dalla Sardegna, 2 dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

piersileri : Nel Barone rampante, Italo Calvino scrive:“Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti… - fanpage : La gestione della pandemia da Coronavirus in Italia e in Lombardia poteva usufruire di un piano pandemico studiato… - TgrVeneto : #COVID19 Nuovo focolaio nel trevigiano. Boom di contagi nella casa di riposo Villa Tomasi. #ioseguotgr - tusciaweb : “Coronavirus, oggi nel Lazio 125 positivi su oltre 10mila tamponi” Roma - 'Su oltre 10mila tamponi oggi nel Lazio… - Calab_Magnifica : Coronavirus Calabria: nuovi 22 casi nel primo giorno di settembre -