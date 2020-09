Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, sanità pubblica depotenziata e Lombardia immobile (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Di fronte a una sanità pubblica "fortemente depotenziata, vi è stato un sostanziale immobilismo di Regione Lombardia incapace culturalmente di comprendere il ruolo della medicina di territorio, igiene e sanità pubblica, prevenzione e sorveglianza epidemiologica". Sono alcune delle motivazioni alla mozione di sfiducia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, firmata dai consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, esclusa Italia Viva, presentata ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto regionale e dell'articolo 126 del Regolamento generale del Consiglio regionale. Secondo le motivazioni della mozione, "nei confronti del comparto privato, abbiamo pagato lo scotto della ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - Affaritaliani : Fontana, depositata mozione di sfiducia SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE - Samira1577 : RT @Gianlustella: Esattamente. PURA VERITÀ Tutte le forze politiche in Lombardia hanno approvato questa mozione all'UNANIMITA' !! SCHIFO.… - osservando001 : RT @Gianlustella: Esattamente. PURA VERITÀ Tutte le forze politiche in Lombardia hanno approvato questa mozione all'UNANIMITA' !! SCHIFO.… - sabrimaggioni : RT @Gianlustella: Esattamente. PURA VERITÀ Tutte le forze politiche in Lombardia hanno approvato questa mozione all'UNANIMITA' !! SCHIFO.… -