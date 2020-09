Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, comunicazione dati parziale e imprecisa (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - La comunicazione dei dati sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia "è stata sempre autoreferenziale, parziale, incompleta ed imprecisa, senza permettere agli scienziati di accedere liberamente ai dati disaggregati (e non già su un grafico) per fornire analisi indipendenti". E' quanto si sottolinea nella mozione di sfiducia al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, firmata dai consiglieri regionali dei gruppi di opposizione, esclusa Italia Viva. "D'altra parte, il numero giornaliero di decessi per qualsiasi causa, e particolarmente la sua variazione, costituisce un imprescindibile strumento di monitoraggio dell'epidemia: sarebbe stato utile che i dati di ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - zazoomblog : Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana su Rsa dimostrata incapacità totale - #Coronavirus: #mozione #sfiducia - vocedelpatriota : Coronavirus, Meloni: FdI ha depositato mozione per richiedere pubblicazione 100% atti CTS, intollerabile opacità Go… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Fontana, depositata la mozione di sfiducia. SCARICA - Affaritaliani : Fontana, depositata la mozione di sfiducia. SCARICA -