Coronavirus mondo, superati gli 850mila morti. Wuhan: a scuola senza mascherina (Di martedì 1 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus aggiorna sempre al rialzo i suoi numeri. I morti registrati nel mondo hanno superato la soglia di 850mila . Secondo la mappa aggiornata in tempo reale dalla Johns Hopkins ... Leggi su quotidiano

VincenzoDeLuca : ??Giovedì incontreremo tutte le componenti del mondo della scuola. Come annunciato, avremo un quadro più completo de… - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - fanpage : Ancora non ci siamo - lpacchin : NEWS #ticino Quella corsa contro il tempo per il vaccino al coronavirus - symon_noua : La riapertura delle scuole tra gli argomenti più discussi, in Italia e non solo. In altri paesi le #scuole sono già… -