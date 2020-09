Coronavirus mondo, superati gli 850mila morti. L'Ungheria chiude le frontiere (Di martedì 1 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus aggiorna sempre al rialzo i suoi numeri. I morti registrati nel mondo hanno superato la soglia di 850mila . Secondo la mappa aggiornata in tempo reale dalla Johns Hopkins ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, superati gli 850mila morti. Wuhan: a scuola senza mascherina QUOTIDIANO.NET Roma, riaprono gli alberghi ma poche le prenotazioni. «La ripresa? Nel 2021»

Sei mesi terribili alle spalle (tra primavera ed estate) e una ripresa che ancora non si vede. Gli alberghi, uno dei pilastri dell'economia romana, tentano di ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Ma s ...

Venezia 77, arriva il premio che celebra le donne che stanno cambiando il mondo del cinema

Sta per partire la 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si terrà dal 2 al 12 settembre e, a causa dell'emergenza Coronavirus, ci saranno moltissimi cambiamen ...

