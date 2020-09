Coronavirus, Meloni: “Vogliamo la pubblicazione di tutti i verbali del Cts” (Di martedì 1 settembre 2020) Giorgia Meloni chiede la pubblicazione di tutti i verbali del Cts: “Come Fdi depositata una mozione in Aula”. TRENTO – Giorgia Meloni chiede la pubblicazione di tutti i verbali del Cts. A margine di un convegno a Trento, la leader di Fratelli d’Italia conferma l’intenzione del suo partito di andare fino in fondo per poter consultare gli atti delle autorità sanitarie che sono rimasti ‘segreti’. “Vogliamo la pubblicazione al 100% degli atti del Comitato tecnico-scientifico – le parole della deputata di Fdi riportata da La Sicilia – politicamente queste informazioni non possono passare sotto traccia. Ed è la ragione per la quale noi di Fratelli d’Italia ... Leggi su newsmondo

FratellidItalia : Coronavirus, Cirielli a Zingaretti: Parole ripugnanti, si scusi con Meloni - NewsMondo1 : Coronavirus, Meloni: “Vogliamo la pubblicazione di tutti i verbali del Cts” - vocedelpatriota : Coronavirus, Meloni: FdI ha depositato mozione per richiedere pubblicazione 100% atti CTS, intollerabile opacità Go… - CorriereCitta : Coronavirus, Meloni “Vogliamo la pubblicazione degli atti del Cts” - nestquotidiano : Coronavirus, Meloni “Vogliamo la pubblicazione degli atti del Cts” -