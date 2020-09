Coronavirus, “la mascherina non fa male”: l’Ordine dei Medici smentisce le bufale (Di martedì 1 settembre 2020) La mascherina “non permette una corretta ossigenazione”, “può provocare un avvelenamento da anidride carbonica” o addirittura “danneggia il sistema immunitario”. Sono alcune ‘bufale’, diffuse soprattutto sul web, decisamente smentite dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) che, sul proprio sito anti-bufale ‘Dottoremaèveroche’, dedica un articolo al tema per ribadire, sulla base dei dati scientifici, che usare la mascherina non fa male. Per ‘disinnescare’ le fake news basterebbe ricordare, si legge nell’articolo, che “ogni anno in Italia vengono eseguiti più di 3 milioni di interventi chirurgici: tutti i professionisti presenti in sala ... Leggi su meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - borghi_claudio : @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - webecodibergamo : Coronavirus, Ats invia alle scuole i suggerimenti operativi per la riapertura - GCalvellini : RT @danielamartani: Come effetto delle mie posizioni ed esternazioni non allineate e conformi a quelle circolanti sui media alla narrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “la Coronavirus, Bolsonaro: "Nessuno sarà costretto a vaccinarsi" Affaritaliani.it