Coronavirus, la Fiorentina comunica: Pulgar ancora positivo (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, la Fiorentina comunica l’esito degli esami di Pulgar, esito ancora positivo dopo i test effettuati ieri, rimarrà ancora fuori Coronavirus, la Fiorentina comunica l’esito degli esami di Pulgar, esito ancora positivo dopo i test effettuati ieri, rimarrà ancora fuori. Un primo tampone, anch’esso positivo, era stato effettuato il 23 di agosto. IL comunicaTO DELLA VIOLA- ACF Fiorentina comunica che il calciatore Erick Pulgar, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri ai test per il rilevamento del Covid-19, è risultato ... Leggi su calcionews24

