Coronavirus, Italia U21, un calciatore positivo. Il bollettino delle ultime 24 ore. Draghi: “Il vaccino eliminerà le incertezze” – LIVE (Di martedì 1 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.10 – Draghi: “Il vaccino eliminerà le incertezze” Mario Draghi è ritornato sull’emergenza Coronavirus in un convegno: “Per rilanciare l’economia servono test di massa e tracciamento fino a quando non ci sarà un vaccino. Si tratta di procedure che devono diventare quotidiane in tutto il mondo“. 21.50 – Coronavirus, mortalità in ... Leggi su newsmondo

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - EnricoVI2 : @fdragoni 27 Marzo. 5000 contagi e 1000 morti. Con 75 mila contagi giornalieri come in India, sarebbe stato un olo… - apoatti : RT @GuidoCrosetto: Ho appena finito di guardare un documentario di come la Svezia ha affrontato il Coronavirus. In Italia Stefan Löfven ed… -