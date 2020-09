Coronavirus Italia, nuovo focolaio: positivi anche agenti della questura (Di martedì 1 settembre 2020) Trovati positivi al Coronavirus alcuni agenti dell'Ufficio di Gabinetto della questura di Venezia. A comunicarlo è la stessa questura riferendo gli esiti dei controlli compiuti dal personale dell'Ulss locale in collaborazione con i medici della Polizia di Stato. Il sospetto è che il focolaio sia il risultato di una cena tra colleghi di ufficio alla quale era presente una persona poi risultata positiva. Al momento, tuttavia, non si conosce il numero esatto dei contagiati. Lo ha comunicato la stessa questura, riferendo gli esiti dei controlli compiuti dal personale dell’Ulss locale in collaborazione con i medici della Polizia di Stato. Si sospetta che il focolaio sia il ... Leggi su howtodofor

