Coronavirus Italia | bollettino Protezione civile oggi 1 settembre | morti | contagi | guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 1 settembre 2020. È di 26.754 persone attualmente positive (+676), 35.491 morti (+8), 207.944 guariti (+291), per un totale di 270.189 casi (+978), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 26.754 pazienti attualmente positivi, 1.380 sono in isolamento domiciliare (+92), 107 sono in terapia intensiva (+13) e 25.267 sono invece in isolamento domiciliare (+571).

