Coronavirus Italia, bollettino dell'1 settembre: calano ancora i casi, aumentano i tamponi (Di martedì 1 settembre 2020) calano leggermente per il quarto giorno di fila i nuovi casi registrati in 24 ore, ma rispetto a ieri sono aumentati i tamponi fatti. Otto i morti, 13 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 settembre. I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 978 (contro i 996 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne che in Valle d'Aosta: in testa la Lombardia con 242, poi Lazio con 125 e Campania con 102. I nuovi tamponi sono 81.050, mentre ieri erano stati 58.518. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, anche se per il quinto giorno consecutivo ... Leggi su tg24.sky

