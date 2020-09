Coronavirus Italia, bollettino 1 settembre: 978 nuovi contagi, 8 decessi (Di martedì 1 settembre 2020) . 81.050 mila tamponi eseguiti e 92 nuovi ricoveri Il bollettino della situazione Covid in Italia ad oggi, 1 settembre, mostra 978 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e otto decessi. I tamponi eseguiti sono 81.050 mila, in crescita rispetto ai 58.518 del giorno prima. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

