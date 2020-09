Coronavirus, in Russia superato il milione di contagi da inizio epidemia (Di martedì 1 settembre 2020) Dall’inizio della pandemia di Coronavirus, la Russia ha superato un milione di contagi totali: nel paese sono anche oltre 17 mila le morti Con gli aggiornamenti delle ultime 24 ore la Russia ha superato un milione di casi di Covid-19. I nuovi positivi giornalieri sono stati 4729, mentre i decessi 123. Secondo quanto riferito dalle … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

