Coronavirus in Lombardia, aumentano i nuovi positivi (+242) e i ricoveri, con più tamponi. A Milano quasi la metà dei casi accertati nelle ultime 24 ore (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1 settembre)Il bollettino del 1° settembre Ieri i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia erano stati +135, con 9.866 tamponi. Oggi sono +242, con i tamponi che superano quota 16 mila. Poco meno della metà dei casi sono concentrati nella provincia di Milano (+114). Ieri i nuovi casi in provincia di Milano erano stati 54. Stabili invece i decessi: +2 per un totale di 16.867 dall’inizio della pandemia. Bene le terapie intensive (-1, per un totale di 21 pazienti), anche se aumentano i ricoveri (+17, portando il totale a 212). aumentano di molto i guariti ... Leggi su open.online

