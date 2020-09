Coronavirus in Italia, nuovo calo dei contagi: 978 su oltre 81mila tamponi (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus : nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: ... Leggi su corrieredellosport

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: il bollettino di oggi della #ProtezioneCivile - eastwestEU : Tra mascherine e banchi distanziati si torna in classe. L’Italia è capofila nelle misure di protezione ma si porta… -