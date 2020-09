Coronavirus in Campania, i dati del 31 agosto: 102 nuovi positivi (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 31 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 102 nuovi positivi su 5.837 tamponi tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che su 5.837 tamponi sono stati individuati 102 nuovi positivi di cui 51 viaggiatori (19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri). Il totale … Leggi su 2anews

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 157881 test. Campania Sono 102 i positivi in più in Campania, di cui 51 viaggiatori, 19 provenienti dalla Sardegna e 32 ...Oggi nel Milanese sono stati registrati 114 positivi al coronavirus, di cui 67 nel capoluogo. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri. Ieri nella Città metropolitana ci ...