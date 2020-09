Coronavirus, in Campania contagi in calo: 102 nuovi positivi, la metà al rientro delle vacanze (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 102 i nuovi casi positivi al Covid 19 rilevati in Campania, su 5.837 tamponi: la metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Si conferma quindi il trend discendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) registrato due giorni fa, legato all’elevato numero di controlli in atto sui rientri e sui loro contatti. I dati diffusi dall’Unità adi crisi della Regione, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche una vittima (il totale sale a 446) e 18 guariti (totale 4.430). L'articolo Coronavirus, in Campania contagi in calo: 102 nuovi positivi, la metà al rientro ... Leggi su ildenaro

