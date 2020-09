Coronavirus: il sondaggio, 74% aspetta vaccino contro Covid-19 (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute/Xinhua) - Un sondaggio di Ipsos per il World Economic Forum su 20mila persone provenienti da 27 paesi ha evidenziato che il 74% aspetta il vaccino anti-Covid. Ad essere più entusiasti verso l'immunizzazione sono i cinesi, meno i russi. Lo zoccolo del 26% che non ha fiducia nei vaccini è "abbastanza significativo da comprometterne l'efficacia dell'arma anti-Covid", ha affermato Arnaud Bernaert, capo di Shaping the Future of Health and Healthcare del World Economic Forum. Leggi su liberoquotidiano

LaStampa : Nel sondaggio realizzato da World Economic Forum e Ipsos solo il 67% è pronto ad assumere un farmaco anti-Covid. Tr… - 85Morrigan : RT @SondaggiQ: SONDAGGIO DI MARTEDÌ 1/9 Oggi inizia ufficialmente l'anno scolastico. Secondo voi riusciranno a riaprire le #scuole in total… - SondaggiQ : SONDAGGIO DI MARTEDÌ 1/9 Oggi inizia ufficialmente l'anno scolastico. Secondo voi riusciranno a riaprire le #scuole… - AleCapu82 : RT @AleCapu82: PER CHI VOTERESTE? #Presadiretta #QuartaRepubblica #skytg24 @giopank mi retwitti questo sondaggio? Grazie #COVID19 #31agosto… - CiuppinoCzar : 'l'indice della paura' Ci sono evidentemente degli azionisti che aspettano dei dividendi. Il sondaggio sulla pau… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sondaggio Coronavirus: il sondaggio, 74% aspetta vaccino contro Covid-19 Tiscali.it Elezioni regionali in Veneto 2020: data, candidati e come si vota

Tra i territori che torneranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre per le ormai imminenti elezioni regionali del 2020 ci sarà anche il Veneto, dove secondo gli ultimi sondaggi il presidente uscente ...

Coronavirus, oggi più di un italiano su 3 non si vaccinerebbe. È la vittoria dei No-Vax?

Nel sondaggio realizzato da World Economic Forum e Ipsos solo il 67% è pronto ad assumere un farmaco anti-Covid. Tra le ragioni la paura degli effetti collaterali e la diffidenza verso gli scienziati ...

Tra i territori che torneranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre per le ormai imminenti elezioni regionali del 2020 ci sarà anche il Veneto, dove secondo gli ultimi sondaggi il presidente uscente ...Nel sondaggio realizzato da World Economic Forum e Ipsos solo il 67% è pronto ad assumere un farmaco anti-Covid. Tra le ragioni la paura degli effetti collaterali e la diffidenza verso gli scienziati ...