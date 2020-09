Coronavirus, il bollettino ufficiale del 1 settembre: nuovi positivi e morti. La situazione in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 8 morti: le vittime dall’inizio dell’emergenza salgono a 35.491. Rispetto a ieri aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (+92) e quelli in terapia intensiva (+13). Nell’ultimo bollettino vengono segnalati 291 guariti, che portano il totale a 207.944. Il bollettino ufficiale – I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 270.189 (978 in più rispetto a ieri), di cui 35.491 morti e 207.944 guariti o dimessi, 291 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese ... Leggi su caffeinamagazine

