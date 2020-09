Coronavirus: Gallera, 'da Bergamo rinforzi su tamponi' (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Una buona notizia dall'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In questi giorni entra in funzione "Panther", un modernissimo sistema di processazione che consentirà al Laboratorio di Microbiologia e virologia di gestire fino a 1.000 tamponi al giorno aggiuntivi in modalità automatizzata". E' quanto afferma l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, Su Fb. "Si tratta di un ulteriore rinforzo per la nostra rete regionale che ha più volte sfiorato la soglia record di 20 mila tamponi giornalieri", aggiunge. Leggi su iltempo

