Coronavirus e sindrome di Kawasaki: sistema immunitario alterato dietro la malattia dei bimbi (Di martedì 1 settembre 2020) Gli scienziati che si sono trovati davanti ai primi casi l’avevano battezzata ‘simil-Kawasaki’ per i sintomi così somiglianti. In realtà il suo nome è Mis-C: è una grave sindrome infiammatoria multisistemica che colpisce alcuni bambini – una piccola percentuale – dopo Covid-19, attaccando organi e tessuti. Può prendere di mira cuore, polmoni, reni, cervello, pelle e occhi. I casi hanno impressionato molto i camici bianchi, perché a dispetto di quanto accade nella maggior parte dei bambini infettati da Sars-CoV-2, i quali vanno incontro a una malattia lieve, per alcuni l’epilogo è diverso: sviluppano dopo giorni o settimane una grave condizione. E ora una ricerca scientifica suggerisce che dietro possa esserci un ... Leggi su meteoweb.eu

TestPerTutti : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la sindrome del weekend dei #tamponi è una costante irreversibile della #pandemia #COVID?19 - FranceskoNew : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la sindrome del weekend dei #tamponi è una costante irreversibile della #pandemia #COVID?19 - MarioCDiBenede2 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la sindrome del weekend dei #tamponi è una costante irreversibile della #pandemia #COVID?19 - leucantemo : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la sindrome del weekend dei #tamponi è una costante irreversibile della #pandemia #COVID?19 - MgraziaT : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la sindrome del weekend dei #tamponi è una costante irreversibile della #pandemia #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindrome Coronavirus e sindrome di Kawasaki: sistema immunitario alterato dietro la malattia dei bimbi Meteo Web Vega, il razzo italiano dei record, di nuovo pronto al lancio nella notte In orbita con 53 satelliti Segui la diretta

Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi 14 lanci portati a termine, ci riprova questa notte alle 3.51 (ora italiana) del 2 settembre. Tutto è pronto nello spazioprto di Kourou nell ...

Coronavirus: scoperto un anticorpo in grado di bloccare i casi gravi

Scoperto un meccanismo molecolare – ed un anticorpo artificiale ad esso associato – che puo’ bloccare il meccanismo che rende Covid 19 potenzialmente mortale. A scoprirlo un gruppo di ricercatori dell ...

Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi 14 lanci portati a termine, ci riprova questa notte alle 3.51 (ora italiana) del 2 settembre. Tutto è pronto nello spazioprto di Kourou nell ...Scoperto un meccanismo molecolare – ed un anticorpo artificiale ad esso associato – che puo’ bloccare il meccanismo che rende Covid 19 potenzialmente mortale. A scoprirlo un gruppo di ricercatori dell ...