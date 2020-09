Coronavirus. C’è stata o no la manifestazione negazionista a Berlino? Ecco cosa è successo il 29 agosto (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1 settembre)Una seconda manifestazione, sempre a Berlino, da parte dei negazionisti della pandemia Covid-19. Ricordiamo molto bene la prima, spacciata per «oceanica» da parte degli stessi sul web attraverso scatti fotografici rubati da altre manifestazioni, e di altro genere, sia berlinesi che straniere. Davano i numeri – dei manifestanti – sparando cifre del tipo «3 milioni di persone in piazza» per poi ridimensionarsi a «un milione», ma alla fine furono circa 17 mila. La storia si ripete e non sono mancati, attraverso vere e proprie manipolazioni, gli attacchi nei confronti dei media. Indice: Per chi ha frettaGli annunci della PoliziaLe reazioni, le mediazioni e l’inizioLe azioni violenteEstremisti di destra, proTrump e ... Leggi su open.online

