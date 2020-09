Coronavirus, calo dei contagi ma aumentano i ricoveri: il bollettino di oggi (Di martedì 1 settembre 2020) Col primo giorno di Settembre l’Italia entra nell’ottavo mese di emergenza Coronavirus nel Paese. L’andamento della pandemia ha permesso di riaprire attività, esercizi commerciali e spostamenti tra Regioni e Paesi stranieri, ma ogni giorno c’è attenzione per i numeri del bollettino. oggi, 1 settembre, sono calati i nuovi casi di contagio, ma c’è apprensione per le terapie intensive. Coronavirus, +978 casi e altri 8 morti Dopo il preoccupante aumento di casi vissuto nelle ultime settimane, quando i nuovi contagi hanno raggiunto una quota vicino a 1.500 casi giornalieri in più, l’Italia sembra poter tirare un poco il fiato. Dai numeri della pandemia delle ultime 24h, emerge infatti che sono 978 i nuovi positivi al ... Leggi su thesocialpost

