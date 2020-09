Coronavirus, Bolsonaro: “Vaccino per tutti? Non obbligo nessuno” (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, Bolsonaro avverte: “Vaccino per tutti? Non obbligo nessuno”. Intanto i numeri, seppur in calo, continuano ad essere alti Il Coronavirus continua ad essere un problema molto serio, soprattutto Oltreoceano. Il Brasile è il paese più colpito di tutta l’America Latina e il secondo in tutto il mondo, alle spalle degli Stati Uniti. Il bilancio … L'articolo Coronavirus, Bolsonaro: “Vaccino per tutti? Non obbligo nessuno” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

