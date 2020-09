Coronavirus, Avv. Locati: “Attuazione del piano pandemico avrebbe risparmiato decine di migliaia di vite. Qualcuno ha ignorato gli obblighi ed ha causato una strage di proporzioni immani” (Di martedì 1 settembre 2020) L’avv. Consuelo Locati, coordinatrice del comitato “Noi denunceremo” che raccoglie le denunce dei familiari delle vittime del Covid di Bergamo, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Secondo un documento ottenuto dall’agenzia Agi, la Asl di Bergamo aveva un piano pandemico sin dal 2007, ma è stato ignorato. “E’ una notizia che ci conferma quello che noi abbiamo sempre denunciato –ha affermato Locati-. Se fossero state attuate tutte quelle disposizioni che erano previste in questo piano del 2007, probabilmente si sarebbero risparmiate decine ... Leggi su meteoweb.eu

