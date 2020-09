Coronavirus: approvate le linee guida definitive sul trasporto pubblico (Di martedì 1 settembre 2020) L’accordo sul protocollo definitivo in merito al trasporto pubblico è stato trovato durante la Conferenza Unificata fra i Ministeri e i Presidenti delle Regioni. Capienza aumentata e orari di uffici, negozi e scuole scaglionati per evitare assembramenti nelle ore di punta. approvate le linee guida per il trasporto pubblico Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le linee guida definitive sul trasporto pubblico. Il documento contiene le misure organizzative per il contenimento dei contagi da Coronavirus e le modalità di informazione agli utenti. Il via libera è arrivato dopo settimane di scontri fra i Ministeri e le ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Coronavirus: approvate le linee guida definitive sul trasporto pubblico - 19marino74 : Coronavirus, ultime notizie, approvate linee guida per i trasporti: capienza massima all'80% - NuovaScintilla : RT @agensir: Si va verso la riapertura delle #scuole. L'annuncio del ministro della Salute #coronavirus - canalesicilia : Covid-19 - Speranza: “Approvate all’unanimità da tutte le Regioni le indicazioni operative sulle scuole” -… - ottovanz : RT @agensir: Si va verso la riapertura delle #scuole. L'annuncio del ministro della Salute #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus approvate Coronavirus, ultime notizie, approvate linee guida per i trasporti: capienza massima all’80% Fanpage.it Covid, si torna a scuola. Al via oggi i corsi di recupero

Roma, 1 settembre 2020 - Scuola, si riparte. Dopo i mesi di didattica a distanza per il lockdown dovuto al Covid e le vacanze estive, gli istituti riaprono oggi i battenti per l'inizio dell'anno scola ...

Trasporti, raggiunto un accordo Dalla capienza alle mascherine - Le info

Trovato l’accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l’intesa riguarda una capienza massima dell’80% che può arrivare al 100% per dist ...

Roma, 1 settembre 2020 - Scuola, si riparte. Dopo i mesi di didattica a distanza per il lockdown dovuto al Covid e le vacanze estive, gli istituti riaprono oggi i battenti per l'inizio dell'anno scola ...Trovato l’accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l’intesa riguarda una capienza massima dell’80% che può arrivare al 100% per dist ...