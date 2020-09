Coronavirus a Napoli, oggi 44 nuovi casi: la situazione negli ospedali (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella città di Napoli i nuovi casi di Coronavirus registrati nel bollettino del primo settembre sono 44. Lo comunica l’Asl Napoli 1 Centro guidata dal manager Ciro Verdoliva. Dei 44 nuovi contagi 13 provengono dall’esito dello screening dei viaggiatori provenienti dall’estero, 8 da quelli rientrati dalla Sardegna. Per altri 19 positivi è in corso l’approfondimento dettagliato sia per risalire alle motivazioni che hanno generato la necessità di eseguire il tampone sia per individuare i contatti stretti. Intanto negli ospedali sotto la gestione dell’Asl Napoli 1 Centro sono presenti 47 pazienti. Al Covid Center dell’Ospedale del Mare di Ponticelli ... Leggi su anteprima24

