Coronavirus: a Milano mascherine gratuite per oltre 50mila famiglie (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - Saranno circa 53mila i nuclei familiari ai quali il Comune di Milano assegnerà, a partire dal 7 settembre, 850mila mascherine chirurgiche gratuite attraverso 315 farmacie della città. L'accordo con la società Azienda Farmacie Milanesi Spa e Federfarma Milano prevede la distribuzione di mascherine di comunità e di altre eventuali misure di protezione a favore della cittadinanza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa - afferma Domenico Laporta, amministratore delegato del Gruppo Admenta che gestisce le Farmacie Comunali-LloydsFarmacie di Milano - che ha visto il coordinamento di diversi attori e la collaborazione tra ... Leggi su iltempo

