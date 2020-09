Coronavirus, 11 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 16.200 tamponi, 242 positivi (Di martedì 1 settembre 2020) I dati del 1° settembre sul territorio regionale. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49 %. Leggi su ecodibergamo

MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana #1settembre ?? 40 nuovi casi ?? 4929 tamponi eseguiti ?? 62 ricoverati (+2 da ieri) ?? 9… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - VoceDelTrentino : Coronavirus: 3 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino - - TgrRaiTrentino : L'aggiornamento quotidiano dell'Azienda sanitaria sui contagi -