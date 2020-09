Copertina di Gente su Chanel, Totti annuncia: “Ci saranno conseguenze legali” (Di martedì 1 settembre 2020) Totti: “Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali” In un passaggio dell’intervista del giornalista sportivo Paolo Condò a Francesco Totti su Repubblica si torna a parlare della vicenda che ha coinvolto la figlia 13enne del calciatore. La scorsa settimana Chanel Totti è infatti finita sulla Copertina di Gente in una foto di spalle, in spiaggia, con riferimenti al suo fisico paragonato a quello di mamma Ilary Blasi. Una foto che ha destato il disappunto sia di Totti che della moglie Ilary che hanno denunciato la vicenda via social: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in Copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del ... Leggi su tpi

