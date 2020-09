Conti pubblici, ad agosto peggiora il fabbisogno (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2020 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.500 milioni, in peggioramento di circa 1.300 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-2.239 milioni). Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze.Il fabbisogno dei primi otto mesi dell'anno in corso è pari a circa 106.000 milioni, in aumento di circa 73.500 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019.“Nel confronto con il corrispondente mese del 2019, il saldo ha risentito della maggiore spesa delle Amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni previste dai provvedimenti legislativi emanati al fine di contenere l'emergenza Covid-19 – commenta il Mef -. Tale spesa è stata ... Leggi su liberoquotidiano

